المتحف المصري الكبير.. الانتهاء من الأعمال بنسبة 100% والافتتاح قريبا

قال الدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري القديم، إن أفضل هدية ستقدمها مصر لـ العالم، هو افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن قاعات العرض الرئيسية على وشك الانتهاء من وضع الآثار والعروض بها.

ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير به آثار وأشياء ليست موجودة فى أى مكان، وأوضح أن نسبة الآثار التى نقلت تصل لـ 98%، و الجميع على اتم الاستعداد لـ الافتتاح.

وأشار إلى أن كل قطعة بالمتحف ستكون مبهرة، وسيكون هناك مركز كبير لـ الزوار، وهناك عربات لعرض الوجبات لـ الزوار، وهناك اهتمام بتقديم عروض لـ الأطفال.

وأوضح أن الافتتاح سيكون قريب بعد الانتهاء من الأعمال بنسبة 100%، و قرار الافتتاح سيكون بتوجيه من القيادة الساسية، وذلك بعد توجيه دعوات لـ الحضور.