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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهضة بركان يواجه أورلاندو في نهائي الكونفدرالية.. الليلة

فريق نهضة بركان
فريق نهضة بركان

يلتقي فريق نهضة بركان المغربي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على  ملعب جودسويل أكبابيو الدولي الدولي في نيجيريا، في نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويسعى فريق نهضة بركان للفوز على أورلاندو في مباراة اليوم، للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.

وكان فريق نهضة بركان تأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعد التغلب على مازيمبي الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد أورلاندو على حساب الأهلي الليبي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أورلاندو في التتويج بكأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.
وسبق وأن تأهل أورلاندو إلى نهائي الكونفدرالية مرة واحدة في تاريخه، كانت في 2015، لكنه خسر أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف في النهائي.

ويدير الحكم الزامبي جاني سيكازوي نهائي بطولة الكونفدرالية، ويعاونه كل من الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو مارينجل، إضافة إلى البتسواني جوشو بوندو كحكم رابع.

وأسند كاف إدارة غرفة "الفار" لطاقم مصري، بقيادة محمود عاشور ومساعدة محمود أبو الرجال ومحمود البنا.

نهضة بركان اورلاندو الكونفدرالية مازيمبي الأهلي الليبي

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