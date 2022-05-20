عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعى فى محافظة القليوبية برئاسة الدكتور هشام السيد العريف، مدرس مساعد الجراحة العامة، من استخراج هاتف محمول من بطن شاب يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة.

كان قسم جراحة الطوارئ بالمستشفى الجامعي قد استقبل، شابا يعاني من آلام شديدة في البطن وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة، وفوجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود هاتف محمول داخل معدته وتم استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

وقال الدكتور هشام السيد، مدرس مساعد الجراحة العامة، إن الشاب يبلغ من العمر 25 عاما، لافتا إلى أن تلك الحالة تعد الثانية التي يشهدها المستشفى لاستخراج موبايل من بطن مريض.

3cb5d8da-3fa9-4f1d-834d-cab111ef40c7
3cb5d8da-3fa9-4f1d-834d-cab111ef40c7
3cf62db3-a3bd-4062-ab1f-91eb69f5cabb
3cf62db3-a3bd-4062-ab1f-91eb69f5cabb
d9be194b-b44d-4407-86d0-b881b9e33bd8
d9be194b-b44d-4407-86d0-b881b9e33bd8
d0404e7e-076e-4e29-84d2-1a5b89791df5
d0404e7e-076e-4e29-84d2-1a5b89791df5
القليوبية محافظة القليوبية مستشفى بنها الجامعي فريق طبي الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

أول مكاسب في 5 أسابيع.. ارتفاع أسعار الذهب

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

موضوعات متعلقة

نائب محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق ترعة الإسماعيلية

بعد تكهينه.. مياه القليوبية: إعادة تأهيل جرار روماني بورش الشركة

مياه القليوبية: إعادة تأهيل جرار روماني بعد تكهينه بورش الشركة

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

الزراعة في أسبوع.. تعاون بين مصر وتونس في الثروة الحيوانية ومتابعة الصادرات الزراعية

المفتي لطلاب أكسفورد: الأزهر هو المؤسسة الدينية التعليمية الكبرى في العالم

الهزار القاتل.. طالب يغرس سكين في صدر صديقه بـ بولاق الدكرور

خطاب لـ ممثلة الأمم المتحدة: الحوار الوطني أحد مسارات تنفيذ قانون الطفل ودعم حقوق الإنسان

زيادتها لـ356 مليار جنيه.. الحكومة تنفي خفض مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة

مفتي الجمهورية: وسائل الإعلام الغربية تستسلم لخطاب المتطرفين في كثير من الأحيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

فيديو

أول ظهور بمفردهما.. حقيقة ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان

تفاصيل رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% .. فيديو جراف

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ