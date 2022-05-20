استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعى فى محافظة القليوبية برئاسة الدكتور هشام السيد العريف، مدرس مساعد الجراحة العامة، من استخراج هاتف محمول من بطن شاب يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة.

كان قسم جراحة الطوارئ بالمستشفى الجامعي قد استقبل، شابا يعاني من آلام شديدة في البطن وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة، وفوجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود هاتف محمول داخل معدته وتم استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

وقال الدكتور هشام السيد، مدرس مساعد الجراحة العامة، إن الشاب يبلغ من العمر 25 عاما، لافتا إلى أن تلك الحالة تعد الثانية التي يشهدها المستشفى لاستخراج موبايل من بطن مريض.

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