لدعم المعنفات.. افتتاح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى بنها الجامعى

افتتح الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها وحدة المرأة الآمنة بالمستشفى الجامعى ببنها ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس القومى للمرأة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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وشهد رئيس الجامعة تدشين الوحدة الجديدة من خلال اجتماع زووم مع الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، والدكتورة جيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تدشين وحدة المرأة الآمنة ، وبحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ، والدكتورة نرمين عدلي وكلية كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة أن افتتاح الوحدة يأتي في اطار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2030 والمعتمدة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تكفل الحماية والدعم للمرأة ، مشيرا إلى أن هذه الوحدة تعد الخامسة حيث سبق وأن تم أفتتاح 4 وحدات آخرين في (القاهرة - وعين شمس - وأسيوط - والمنصورة) ، وتضم وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات اللاتي يتعرضن للعنف سواء الجسدي او اللفظي او النفسى أوالجنسى.

وأضاف رئيس الجامعة أن الوحدة الجديدة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والدعم اللازم للمرأة المعنفة من خلال الدعم الطبى، والنفسي ، والقانوني ، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والهيئة المعاونة لخلق جيل يعزز ثقافة مواجهة العنف ضد المرأة لبناء قدراتهم ومساعدتهن لمواجهة العنف وتوفير بيئة آمنة لها.

وأوضح الدكتور جمال سوسه أن الجامعة لديها منظومة متكاملة داخل تسهل تفعيل أنظمة الوحدة حيث يوجد بالجامعة وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وأخرى لمكافحة التحرش ضد المرأة مما يجعل عمل الوحدة أكثر دقة وتفعيلا ، منوها أن الوحدة الجديدة مجهزة بكافة ماتحتاجه المرأة لتقديم الرعاية الطبية من مكان للكشف مع أتباع سرية وخصوصية جميع بيانات الحالات التى تتعرض للعنف ، كما سيتم إنشاء صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي وإنشاء بريد إلكتروني وتوفير خط ساخن لتسهيل التواصل مع الوحدة.