عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب تدرس منح موظفي القطاع الخاص عطلة الأبوة

صدى البلد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب جدلا بعد إعلان الحكومة تمكين الموظفين العاملين في القطاع العام من عطلة الأبوة لمدة خمسة عشر يوما.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن عددا من المواطنين تساءلوا من خلال تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب عدم تمكين القطاع الخاص من العطلة نفسها.

وذهب بعض المواطنين إلى اعتبار عدم المساواة بين العاملين في القطاع العام ونظرائهم في القطاع الخاص في الاستفادة من عطلة الأبوة "تمييزا".

وردا على ذلك، نفت الحكومة وجود أي تمييز بين  القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن عطلة الأبوة الممنوحة لموظفي القطاع العمومي لا تعني إقصاء القطاع الخاص من هذا الحق.

وأفادت الحكومة بأنها تتفاوض مع النقابات العمالية بهذا الشأن.

وصرح مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة بأن تمكين موظفي القطاع العام من عطلة الأبوة لمدة خمسة عشر يوما مكسب تاريخي.

وأضاف بايتاس ردا على سؤال بخصوص "التمييز" بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص: "الحوار انطلق وسيتواصل مع النقابات العمالية، والحكومة ستتوصل إلى مكاسب أخرى بفضل المنهجية التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين"، دون أن يؤكد ما إن كان موظفو القطاع الخاص سيستفيدون من العطلة نفسها.

واعتبر المسؤول الحكومي أن عطلة الأبوة التي أقرتها الحكومة تندرج ضمن سياق التحولات التي يشهدها المجتمع، لافتا إلى أن "هناك ثقافة جديدة تنتشر بين المغاربة تشيع الاقتناع بأن مسؤولية تربية الأبناء هي مسؤولية مشتركة.

وشدد على أن الحكومة "ستعمل على تعزيز هذا التوجه".

شروط جديدة لدخول المغرب وتضارب بشأن مدة صلاحية جواز التلقيح للمسافرين

المغرب: عائدات السياحة من العملة الصعبة ترتفع 80%

المغرب القطاع الخاص مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي الحكومة موظفي القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

أول مكاسب في 5 أسابيع.. ارتفاع أسعار الذهب

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

ترشيحاتنا

منها مراعاة الوزن والعدد.. ضوابط وآليات التخزين المؤقت للبضائع الجمركية

الزراعة في أسبوع.. تعاون بين مصر وتونس في الثروة الحيوانية ومتابعة الصادرات الزراعية

المفتي لطلاب أكسفورد: الأزهر هو المؤسسة الدينية التعليمية الكبرى في العالم

الهزار القاتل.. طالب يغرس سكين في صدر صديقه بـ بولاق الدكرور

خطاب لـ ممثلة الأمم المتحدة: الحوار الوطني أحد مسارات تنفيذ قانون الطفل ودعم حقوق الإنسان

زيادتها لـ356 مليار جنيه.. الحكومة تنفي خفض مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

فيديو

أول ظهور بمفردهما.. حقيقة ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان

تفاصيل رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% .. فيديو جراف

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ