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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة سمير غانم.. رامي رضوان: وحشتنا أوي يا أطيب قلب وأخف دم

صدى البلد

أحيا الإعلامي رامي رضوان ،  ذكرى وفاة الفنان سمير غانم، وهي ذكرى الوفاة الأولى التي توافق اليوم ٢٠ مايو ، ونشر صورة تجمعه به مع الفنان حسن الرداد ، وذلك عبر موقع إنستجرام، وطلب من متابعيه الدعاء لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز. 

 

وكتب رامي رضوان “مش عارف ازاي وامتى عدت سنة والل وحشتونا قوووي يا اطيب قلب واخف روح حضرتك وأحلى ديدي. يا رب تكونوا مبسوطين ومرتاحين ومتهنيين. ربنا يجمعنا بكما في الجنة يا رب. نسألكم الدعاء لهما وقراءة الفاتحة على روحهما الطاهرة”. 

 

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على إحياء ذكرى وفاة والدها الفنان سمير غانم، وهي ذكرى الوفاة الأولى التي توافق اليوم ٢٠ مايو.

كتب إيمي سمير غانم، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “النهارده الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش ان كل يوم صعب عليا”.

وأضافت إيمي سمير غانم: "بابي حبيبي انت النفس اللي بتنفسه ولما بنام واشوفك والله بصحي اضحك لوحدي.. ربنا يغفر لك يارب ويفرحك في الجنة إنشاء الله زي ما فرحتنا في حياتك.. بحبك من قلبي للأبد.. نسألكم الفاتحة".

إيمي سمير غانم سمير غانم الاعلامي رامي رضوان الفنان حسن الرداد رامي رضوان

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