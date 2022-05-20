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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيق سمير غانم: دنيا وإيمي مقصروش في حاجة بعد وفاة والدهما.. فيديو

صدى البلد

وجه شقيق الفنان الراحل سمير غانم، رسالة لـ دنيا وإيمى فى ذكرى وفاة والدهم الأولى اليوم الجمعة . 

 

وقال شقيق الفنان الراحل سمير غانم لـ صدى البلد: “أشكر دنيا وإيمى، على انهم مشيين على نفس مسيرة خط سمير ودلال، الحمدالله مقصروش فى أى حاجة كل الصدقات والحاجات اللى كان بيعملها سمير ودلال هما متولينها وبيعملواها ودايما على اتصال معانا”. 

وتابع: "ومن نعم ربنا سبحانه وتعالى على سمير ودلال أنه زوج ابنتيه، ربنا يبارك فيهم يارب ورامى وحسن ربنا يبارك فيهم ويسعدهم يارب". 


وتحل اليوم الجمعة، الذكرى الأولى لرحيل الفنان سمير غانم الذي استطاع أن يترك أعمالا كثيرة رسمت البسمة على وجوه الجمهور.

ولم يكن سمير غانم فنانا محبوبا فقط بل كان أيضا إنسانا له العديد من المواقف الإنسانية المميزة .

سمير غانم

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