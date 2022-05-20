منتخب الشباب يضم 5 لاعبين من زمالك 2003

تلقي نادي الزمالك، خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره خلاله باستدعاء 5 لاعبين من فريق مواليد 2003 للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشبا،ب والمقرر له في الفترة من ٢١ مايو الجاري وحتي ١٠ يونيو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب الوطني كل من: "طارق علاء، عبدالرحمن حمادة "الفيومي" ، عبدالرحمن علي ، محي جمعة ، أحمد عبدالرحيم "إيشو".

ومن المقرر أن ينتظم المنتخب في معسكر مفتوح خلال الفترة من ٢١ مايو الجاري وحتي ٣٠ من نفس الشهر.

وبعدها ينتظم المنتخب في معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، يتخلله إقامة مباريات ودية استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب ٢٠٢٢ وبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر ٢٠٢٣ .