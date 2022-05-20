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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشباب يضم 5 لاعبين من زمالك 2003

أحمد إيشو لاعب الزمالك
أحمد إيشو لاعب الزمالك

تلقي نادي الزمالك، خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره خلاله باستدعاء 5 لاعبين من فريق مواليد 2003 للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشبا،ب والمقرر له في الفترة من ٢١ مايو الجاري وحتي ١٠ يونيو المقبل.

 

وتضم قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب الوطني كل من: "طارق علاء، عبدالرحمن حمادة "الفيومي" ، عبدالرحمن علي ، محي جمعة ، أحمد عبدالرحيم "إيشو".

 

ومن المقرر أن ينتظم المنتخب في معسكر مفتوح خلال الفترة من ٢١ مايو الجاري وحتي ٣٠ من نفس الشهر.

 

وبعدها ينتظم المنتخب في معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، يتخلله إقامة مباريات ودية استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب ٢٠٢٢ وبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر ٢٠٢٣ .

الزمالك منتخب الشباب نادي الزمالك كأس الأمم الافريقية طارق علاء

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