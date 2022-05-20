تعمير القاهرة: الانتهاء من مشروع محور عمرو بن العاص في 9 أشهر |فيديو

كشف المهندس إبراهيم أبو عريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، موعد الانتهاء من مشروع محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة.

وقال "أبو عريضة"، خلال لقائه ببرنامج "تعمير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "يتم تنفيذ المشروع بطول 4.3 كيلو متر، ويتم العمل عليه من خلال 3 شركات من كبرى شركات المقاولات في مصر".

وأضاف: "العمل على المشروع يتم بعاملة مصرية وأيادي مصرية بنسبة 100%"، لافتا: "المواد والخامات التي يتم العمل بها مصرية بنسبة 100%".

وأشار المهندس إبراهيم أبو عريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى،: "نستهدف الانتهاء من المشروع خلال 9 أشهر".

