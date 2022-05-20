حمى وصداع مميت | اجتماع طارئ لـ الصحة العالمية بشأن جدري القرود

قررت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة عقد إجتماعا طارئا بشأن مرض جدري القردة والذي اثار الجدل خلال الفترة الاخيرة بعد إصابة مواطن أمريكي به، كان مسافرا إلى نيجيريا وعاد الى ولاية تكساس.

واشارت منظمة الصحة العالمية في تعريفها للمرض “جدري القردة” بانه مرض حيواني المنشأ، وله العديد من الأعراض التي تتشابه مع مرض الجدري المتعارف عليه، ويسبب وفاة الأشخاص المصابين بنسبة 10%، وتتراوح فترة حضانة جدري القردة ما بين 6 أيام لـ16 يوما.



وحددت اعراضه بأن المصاب يشعر بحمى وصداع مميت وتضخم بالعقد اللمفاوية والشعور بآلام في الظهر وفي العضلات وبإرهاق وتعب شديد.

وخلال فترة ليست قصيرة يظهر طفح جلدي وينتشر على الوجه ثم ينتشر إلى باقي أجزاء الجسم



وتُعرف منظمة الصحة العالمية جدري القردة على أنه مرض نادر ينشأ في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة هناك، وينتقل فيروس جدري القردة إلى البشر من الحيوانات البرية وليس من القردة فقط، ولكن ليس مرض منتشر أو معدي بحد كبير، فنسبة انتقاله من شخص بشخص تختلف بحسب مناعته وعوامل أخرى.