عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حمى وصداع مميت | اجتماع طارئ لـ الصحة العالمية بشأن جدري القرود

جدري القرود
جدري القرود

قررت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة عقد إجتماعا طارئا بشأن مرض جدري القردة والذي اثار الجدل خلال الفترة الاخيرة بعد إصابة مواطن أمريكي به، كان مسافرا إلى نيجيريا وعاد الى ولاية تكساس.

واشارت منظمة الصحة العالمية في تعريفها للمرض “جدري القردة” بانه مرض حيواني المنشأ، وله العديد من الأعراض التي تتشابه مع مرض الجدري المتعارف عليه، ويسبب وفاة الأشخاص المصابين بنسبة 10%، وتتراوح فترة حضانة جدري القردة ما بين 6 أيام لـ16 يوما.


وحددت اعراضه بأن المصاب يشعر بحمى وصداع مميت وتضخم بالعقد اللمفاوية والشعور بآلام في الظهر وفي العضلات وبإرهاق وتعب شديد.

وخلال فترة ليست قصيرة يظهر طفح جلدي وينتشر على الوجه ثم ينتشر إلى باقي أجزاء الجسم


وتُعرف منظمة الصحة العالمية جدري القردة على أنه مرض نادر ينشأ في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة هناك، وينتقل فيروس جدري القردة إلى البشر من الحيوانات البرية وليس من القردة فقط، ولكن ليس مرض منتشر أو معدي بحد كبير، فنسبة انتقاله من شخص بشخص تختلف بحسب مناعته وعوامل أخرى.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

وفاة الفنان الجزائري أحمد بن عيسى خلال حضوره فعاليات مهرجان كان

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

ترشيحاتنا

الوزراء: معامل هيئة الدواء تحصل على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)

شبه مستحيلة.. حالة وحيدة تقود ليفربول والسيتي إلى مباراة فاصلة لحسم لقب البريميرليج

حمى وصداع مميت | اجتماع طارئ لـ الصحة العالمية بشأن جدري القرود

فرنسا .. الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة مفاتيح الجنان .. 9 كلمات مجابة لا تغفلها

تعمير القاهرة: الانتهاء من مشروع محور عمرو بن العاص في 9 أشهر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج 2 طلعت حرب: سمير صبري ممثل عظيم ورفض تقاضي أجرا عن مشاركته

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

فيديو

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

نشر صور الغشاشين.. وزير التعليم يتحدث عن تصوير الامتحانات في اللجان

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ