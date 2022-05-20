وداعا أيقونة الرقي والبهجة.. سماح أبو بكر عزت تنعى سمير صبري

حرصت الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت على نعي الفنان سمير صبري، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 20 مايو، بعد صراع مع المرض.

ونشرت سماح أبو بكر عزت، صورة لها مع الراحل سمير صبري، من حفل زفافها ويظهر بجوارها وهو يغني لها، وعلقت على الصورة قائلة: «وداعا ايقونة الرقي و البهجة .. الفنان الشامل و الانسان النبيل ..سمير صبري .. في جنات النعيم باذن الله».

ندم سمير صبري على ضياع زوجته الأولى

وقد كشف سمير صبرى فى كتابه “حكايات العمر كله” عن كثير من الأسرار الخاصة بعلاقته النسائية والحب بشكل عام حيث اعترف بندمه الشديد على ضياع زوجته الاولى.

وقال سمير صبرى فى كتابه : "تزوجت من اجنبية سرا تقيم مع والدها الذي كان يعمل مدرسا في مدينة الإسكندرية. مشيرا إلى أن عمل والده بمنصب سكرتير نادي ضباط الزمالك، أتاح له فرصة التعارف على شخصيات فنية كبيرة ومسؤولة في الدولة".

وأوضح سمير صبرى : أنه ارتبط بعلاقة عاطفية بزوجته بعد انتهاء دراسته الجامعية، وكان يبلغ من العمر 19 عاما.

وأشار سمير صبرى الى أن والدي كان دائم الحديث بأنه سيقيم لي فرحا كبيرا ولذلك لم أستطع إخباره بزواجي السري خاصة وأن عملي في الفن كان عبارة عن أدوار صغيرة، وندمت على ذلك لأني لم أستطع التوازن بين حياتي الزوجية وبين عملي في الفن"، مؤكدا أنه ندم لأنه فضل الفن على عائلته ما دفع زوجته للسفر لإنجاب ابنه في الخارج، لافتاً إلى أن لديه 3 أحفاد الآن.

حياة سمير صبري

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

مشوار سمير صبري

استمرت مسيرة الفنان سمير صبرى الفنية لأكثر من 60 عامًا، شارك خلالها في حوالي 140 فيلمًا، منها: (من غير ميعاد، اللص والكلاب، زقاق المدق، المتمردة، الحسناء والطلبة، لعبة الحب والجواز، حكاية نص الليل، سؤال في الحب، بنت اسمها محمود، المذنبون، وبالوالدين إحسانا، لا يا من كنت حبيبي، عالم عيال عيال، جحيم تحت الماء 1 و 2، السلخانة، وآخر أفلامه "محمد حسين" في 2019)، وغيرها من الأفلام التي شارك في إنتاجها وإخراجها، بالإضافة إلى اتجاهه لمجال الغناء وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وفاة سمير صبري :

توفى صباح الجمعة 20 مايو، الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وكان آخر لقاء للفنان الكبير سمير صبري في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.

عزاء سمير صبري :

قررت أسرة الراحل سمير صبري إقامه عزاء النجم الراحل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأثنين المقبل .

كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد جنازة ودفن الفنان الراحل سمير صبري .

وقال أشرف زكي :" جنازة الراحل سمير صبري ستشيع غدا بعد صلاة الظهر من

مسجد الشرطه بالشيخ زايد على أن يتم دفنه في مدينة الإسكندرية ".

كشف الفنان سمير صبري قبل رحيله انه فقد جزء كبير من أمواله بسبب مرضه طوال السنوات الماضية .

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” قبل رحيله بأسابيع: إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة أثلج صدره وساهم في رفع حالته المعنوية.