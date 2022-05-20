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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن وقف إمدادات الغاز إلى فنلندا

روسيا تعلن وقف إمدادات
روسيا تعلن وقف إمدادات الغاز إلى فنلندا

أعلنت روسيا، الجمعة، وقف إمدادات الغاز إلى فنلندا، حيث أكدت شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية أنها "لم تستلم مدفوعات شحنات الغاز من شركة "غازوم" الفنلندية في نهاية يوم العمل، اليوم الجمعة الواقع في 20 مايو".

وقالت  شركة "غازبروم" الروسية في بيان في 17 مايو، أعلنت شركة غازوم الفنلندية أنها بدأت إجراءات التحكيم فيما يتعلق بعقد توريد الغاز مع شركة غازبروم إكسبورت، وصرحت الشركة أيضًا أنها لا تعتزم الدفع بالروبل وفقا لمرسوم الرئيس الروسي رقم 172 بتاريخ 31 مارس 2022، ووفقًا للمخطط الذي اقترحته شركة غازبروم إكسبورت".

وتابع البيان "اعتبارًا من نهاية يوم العمل في 20 مايو (الموعد النهائي للدفع المنصوص عليه في العقد)، لم تتلق شركة غازبروم إكسبورت أي مدفوعات من شركة غازوم مقابل إمدادات الغاز عن أبريل".

وأضافت الشركة الروسية "في هذا الصدد، أخطرت شركة غازبروم إكسبورت شركة غازوم بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من 21 مايو 2022 حتى يتم السداد وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المرسوم".

وكانت شركة غازوم" الفنلندية الحكومية أعلنت قطع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى فنلندا، اعتباراً من صباح السبت، بعدما رفضت الشركة الدفع لمجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة بالروبل.

وقال رئيس مجلس إدارة "غازوم" ميكا فيلايانين، في بيان "من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقدنا للتوريد ستتوقف الآن، إلا أننا كنا نستعدّ متيقظين لهذا الوضع .. ولن تكون هناك اضطرابات في شبكة توزيع الغاز".

وأشارت الشركة إلى أنها ستستمر في إمداد العملاء الفنلنديين بالغاز من مصادر أخرى عبر خط أنابيب البلطيق الذي يربط فنلندا بإستونيا.

وفي وقت سابق، قال الكرملين تعليقا على احتمالية قطع الغاز عن فنلندا، إن روسيا لن تقوم بتزويد أحد أي شيء بالمجان.

وكان نائب مدير المعهد الاقتصاد والتمويل الروسي أليكسي بيلوجورييف، أكد أنه منذ بداية مايو الجاري، زادت أوروبا وارداتها من الغاز من روسيا "بوتيرة صاخبة".

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