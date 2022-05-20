المصريين الأحرار: الهدف من الحوار الوطني وضع رؤية شاملة للجمهورية الجديدة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن السياسة ليس هدفها ممارسة السياسة فقط، بل الهدف منها أيضا رفاهية الشعوب والأوطان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية “dmc”، أن أنه إذا لم يكن للسياسة تأثير على حياة المواطن في كل المجالات، فهي بذلك ليس لها قيمة.

وتابع: “الملف السياسي جزء من الملفات التي تقدمنا بها وهي الملف الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والثقافي”، لافتا إلى أن الهدف الأساسي لكل هذه الملفات هي تطوير الإنسان المصري بما يلائم الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تطوير الإنسان لهدف ثقافي معين، من خلال تعارف معينة مثل ثقافة العمل والتعليم والتحدي والطموح والصبر، خاصة وأن الإنسان المصري بما يمتلك من تاريخ وحضارة، متابعا أن الهدف من الحوار الوطني هو وضع رؤية شاملة للجمهورية الجديدة بمشاركة القوى السياسية.