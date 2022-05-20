الأحد.. كلية التجارة جامعة حلوان تبدأ امتحانات التخلفات وسط إجراءات احترازية

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2021- 2022 وسط إجراءات احترازية من كورونا، وقد بدأت الكليات في وضع جداول امتحانات التخلفات للطلاب المتخلفين بمواد من سنة سابقة للاستعداد للإعلان عنها في أقرب وقت .

وأوضحت ادارة كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان ان الكلية قد انتهت من وضع جداول التخلفات للمن سيؤدون الامتحان في "مادة أو مادتين" من سنة سابقة لطلاب الفرق " الثانية ، الثالثة ، النهائية " ، وأنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الاحد ٢٢ مايو وحتى ٢٦ من الشهر ذاته.

وأكدت إدارة الكلية اتخاذها كل الإجراءات الاحترازية استعدادا لتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة، فى إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم التشديد على ضرورة التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضرورة ارتداء الكمامة.

جدير بالذكر انه استمرارًا للحملات المستمرة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بهدف توعية الطلاب والطالبات بآليات وخطوات الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية للسعي قدما نحو المشاركة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر، وتيسيرا على الطلاب والطالبات وضمانا لتوفير مسارات للتواصل الفعال عن بعد للرد على جميع استفسارات وتساؤلات الطلاب حول المشروع القومي لمحو الأمية فلسفته وأهدافه وآليات الالتحاق به وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأصدر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان مطوية توعوية بعنوان (مناهضة الأمية نهضة للوطن) تحت شعار (لا للأمية في الجمهورية الجديدة)، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، وإشراف عام وإعداد الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.



وصمم الدكتور أحمد عبد الرشيد مكونات محتوى المطوية لتغطي المحاور التالية:- الهدف من مشاركة طلاب جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية ، الحوافز والامتيازات التي يحصل عليها الطلاب والطالبات عقب نجاحهم في تحرير أبناء الوطن من الأمية ، السن القانونية لالتحاق الدارسين الأميين بفصول محو الأمية ، آليات التحاق طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية ، خطوات التعاقد على فصول محو الأمية بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار وفقا للبروتوكول المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.