طالب مصري يفوز فى معرض أيسف للهندسة بأمريكا.. يبتكر روبوت للتنقيب عن الآثار ومساعدة عمال مناجم.. عبدالرحمن دراز : أحلم باستكمال دراستي بالخارج | حوار

الطالب عبدالرحمن دراز:

الروبوت يساعد علماء الآثار فى التنقيب داخل المقابر الفرعونية

الروبوت من مالى الخاص وكلفنى قرابة 16 ألف جنيه

أشارك فى المسابقة منذ 7 سنوات وترشحت مرتين فقط النهائيات

أعمل على تطوير الروبوت ليكون قادر على إمساك المجرمين

أحلم باستكمال دراستى بالخارج

لم أكن أتوقع الفوز بالمسابقة وكنت أدعو الله للفوز

حصل الطالب عبدالرحمن دراز، الطالب من مدرسة New Future - السادات بمحافظة الغربية على المركز الثالث على مستوى العالم فى مجال Robotics and Intelligent Machines في فئة الروبوتات عن مشروعه "روبوت المهمات الصعبة"، ضمن فاعليات معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF، والذي أقيم بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة، الذى أقيم بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة، أكبر مسابقة للعلومِ في العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

فهو معرض دولي للعلوم والهندسة يلتقي فيه الباحثون من الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، قادمين من دول متنوعة بعد ترشيحهم من قبل المعرض المحلي المقام في دولتهم.

وتواصل موقع صدى البلد الإخبارى مع الطالب عبد الرحمن دراز وأجرى مع حوار خاص للحديث عن مشاركتة فى مسابقة إيسف، وعن أحلامة وما يتطلع إليه و أهدافة الدراسية والمهمات التى جعلت الروبوت يفوز فى المسابقة الدولية .

كيف عرفت بالمسابقة وكيف اشتركت فيها ؟

أنا من سكان محافظة الغربية ومقيم ف مدينة طنطا وهو فى الصف الثانى الثانوي ويدرس فى مدرسة New Future.

واتعرفت على مسابقة معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF، من خلال أحد أقربائى، وبدأت فى التقديم للاشتراك فى المعرض منذ 7 سنوات حينما كانت فى المرحلة الابتدائية، وتحمست للمسابقة وبدأت فى أخذ بعض الكورسات وحضور ورش عمل خاصة فى مجال صناعة وبرمجة الروبوت، الاستعداد للمسابقة.

ماهي هى أهداف المسابقة ومجالاتها ؟

المسابقة هى بحث علمي في المقام الأول تقوم على دراسة المشاكل، وتهدف إلى حل تلك المشاكل من خلال البحث العلمي، وعلى مدار السبعة أعوام الذى شاركت فيها بالمسابقة، لم أستطع أن أرتقى إلى المراحل النهائية سوى مرتين فقط، موضحا أن المسابقة تبدأ مع معرض محلى تقام على مستوى المدرسة أو الإداراة التعليمية المنتمى إليها الطالب، ومع الفوز يتم الصعود إلى معرض المحافظة، ثم يقام معرض جمهورى على مستوى الجمهورية مقسم على مرحلتين معرض يكون أون لاين إذا أستطاعت أن تفوز بيه تصعد إلى معرض الجمهورية على المسرح لعرض الروبوات على أرض الواقع، ويكون النهائية مع المعرض العالمي .

وكانت أول مرة إستطعت أن أصل إلى المراحل النهائية (المعرض العالمي) فى عام 2021، إستطاع أن يقوم بعرض فكرة فى المعرض العالمي للجمهور ولكنه لم يستطع أن يفوز أن ذاك، ولكنه حرص على الاستفادة من جميع التوجيهات إلتى قدمت له وعكف على تطوير الروبوت مستفيدا من كل تلك التوجيهات والملحوظات إلتى قدمت له.

هل كان هناك أى جهة دعم أو تمويل إثناء المسابقة وكم تكلفة المشروع ؟

الروبوت إلذى شارك بيه فى معرض مسابقة معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF، هو روبوت خاص ولم يحصل على إى دعم أو مساندة من أى جهة أنه هو الذى كان يصرف على الروبوت بنفسة مشيرآ أن الروبوت قد بلغت تكلفته 16 ألف جنية تقريبا.

ما هى مهام الروبوت وما هى الأشياء التى يستطيع أن يفعلها ؟

الروبوت يأتى لمساعدة علماء الاثار فى المقام الأول فهو يقوم على مساعدة العلماء فى اكتشاف المقبرة، ولافتا إلى أنه مع البحث؛ وجد أن هناك 70% من الآثار الفرعونية غير مكتشفة فى البلاد، وأن ذلك عائد لعدة أسباب، ومن ضمنها: عدم توفر البيئة الملازمة للحفر والتنقيب؛ مثل أن يكون مدخل المقبرة ضيقا لا يساعد العلم على الدخول للبحث والتنقيب، أو أن يكون داخل المقبرة الفرعونية بعض الغازات السامة مع عدم توفر الاكسجين أو زيادة درجة الحرارة نتيجة غلقها لآلاف السنين، وكل تلك الظروف تعيق حركة الاستكشاف والبحث والتنقيب.

وأكمل أن وظيفة الروبوت هي الدخول إلى المقبرة فى البداية، مستفيد بذلك من صغر حجمه وخفة وزنه، وعن طريق الكاميرات المزود بها؛ جري أعمال الكشف والفحص الشامل للمقبرة ومحتوياتها، إضافة إلى انه مزود بـ"سينسور" يستطيع أن يحسب ويقيس مدى حاجة وجود دعامات للمقبرة فى بعض الأماكن؛ حتى لا تسقط في أثناء عملية التنقيب، وفي النهاية؛ يقوم بعمل تقرير كامل عن حالة المقبرة بالداخل ومدى صلاحية دخول الانسان إليها من عدمه، والاشياء التي يجب أن يحرص عالم الاثار عليها عند دخوله إلى المقبرة.

بالإضافة إلى أن الروبوت يقوم بعمل مهمات أخرى مثل مساعدة عمال مناجم الفحم والدهب، فهناك حالات كثيرة عن هددت المناجم على العمال إثناء العمل، وأن الروبوت يستطيع أن يتواجد داخل المنجم لمعرفة الثغرات الموجودة به والأماكن التى تحتاج إلى دعامات؛ حتى لا ينهار المنجم.

كما يمكن يمكن الاستعانة بالروبوت فى عمليات البحث عن الألغام المزروعة داخل الأرض، حيث أن هناك العديد من الألغام مزروعة داخل مدينة العلمين منذ الحرب العالمية، ولم يتم اكتشاف أماكنها حتى الآن.

هل تخطط لعمل أى تعديلات على الروبوت لزيادة فاعليته؟

أعمل فى الوقت الراهن بعد انتهاء المسابقة، على إجراء تعديلات على الروبوت؛ تجعله قادرا على التعرف على أي قطعة آثار؛ فور التقاط كاميراته لها، وذلك عن طريق تزويد الروبوت ببعض من المعلومات عن الآثار، من خلال المتحف المصري، كما اننى أسعى لعقد اتفاق مع المتحف؛ لربط الروبوت والمتحف المصري لتزويده بالمعلومات.

كما أشار إلى انه يسعى بتطوير روبوت يتم استخدامه داخل المطارات والموانئ؛ لضبط أي شخص صادر ضده أمر بالمنع من السفر، قبل أن يهرب مغادرا البلاد، مشيرا إلى أنه سيستخدم في هذا الروبوت، تقنيات، تجعل فكرة أن يقوم الممنوع من السفر من تغير معالم وجه أمر صعب للغاية لا ينخدع فى الروبوت على عكس الانسان الذى من الممكن أن ينخدع مع تغير ملامح الشخص.

ما العائد عليك من الاشتراك فى مسابقة معرض أيسف ISEF ؟

بفضل الفوز فى مسابقة معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF، أصبح بمقدورة الان التقديم للحصول على أى منحة دراسية من أى جامعة فى العالم وان تلك المسابقة سوف تزكية وتجعله على صدارة جميع المقدمين للحصول على المنح.

هل كنت تتوقع الفوز هذا العام ؟

لم اكن أريد إعطاء نفسي أمل كبير فى الفوز هذا العام ولكن كنت اتمنى من كل قلبي الفوز فهذه هى الفرصة الأخيرة لى للفوز بالمسابقة لان فى السنة القادمة سوف التحق بالجامعة ولن أستطيع المشاركة لذلك كنت أدعى من كل قلبي حتى أفوز بالمسابقة.

ما هى أحلامك فى المستقبل ؟

أحلم أن انتهى من الدراسة فى المرحلة الثانوية وأن أتقدم لأحد المنح وإستكمل رحلتى الدراسية والعلمية فى الخارج .

الطالب عبدالرحمن دراز

وكان قد هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفريق المصري المشارك في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة، الذى أقيم بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة ، بعد حصولهم على أربعة جوائز دولية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب عبدالرحمن دراز من مدرسة New Future - السادات بمحافظة الغربية حصل على المركز الثالث على مستوى العالم فى مجال Robotics and Intelligent Machines، وحصل الطالبان آدم أحمد، وعبدالله العفيفي من مدرسة STEM محافظة الإسماعيلية على المركز الرابع على مستوى العالم فى مجال Environmental Engineering.

وأكدت الدكتورة فتحية خيرى مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المسابقة تعد من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين لطلاب المرحلة الثانوية، حيث يشارك فيها طلاب أكثر من ٨٩ دولة، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمى للوصول لمشروع جديد يسهم فى حل مشكلة فى إحدى المجالات العلمية من خلال إتباع منهجية البحث العلمى.