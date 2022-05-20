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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يقارن بكورونا؟.. أستاذ مناعة عن جدرى القردة: موجود من 62 عاما

جدري القردة
جدري القردة

كشف الدكتور أحمد سالمان، أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بإنجلترا، تفاصيل عن جدري القردة، قائلا: "لا نريد أن يكون هناك نوع من انواع الهلع.. وهو فيروس موجود ومكتشف منذ حوالي 62 عام أو أكثر.

وأضاف “سالمان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن أغلب حالات هذا الفيروس كانت فى إفريقيا، وبدأ يتم رصد حالات قليلة جدا نتيجة السفر أو إختلاط أحد الأشخاص الأفارقة، موضحا أن أول حالة تم إكتشافها خارجها كانت 2003، وتلك الحالات سنويا لا تتجاوز ال100.

وتابع أنه حتي الأن عدد الحالات مازالت معدودة، والتخوف هو أن زيادة عدد الحالات وظهورها نتيجة إنتقالها من شخص لأخر، مثلما يحدث فى أمريكا، ولكن المطمئن فى الأمر هو أنه عندما ينتقل الفيروس من شخص لأخر تقل فعاليته، وبالتالي لا تقارن بالفيروسات التنفسية.

وأشار إلى أن فيروس جدري القرود هو من نفس عائلة جدري البشر، كما أن هذا الفيروس يختلف عن الجديري، ولكنه يتشابه معه فى الأعراض.

وأفاد أنه يجب أن ينتقل الفيروس بطريقة مباشرة عن طريق فضلات الحيوان أو البراز أو عن طريق العلاقات الجنسية، وفى حالات نادرة عن طريق التنفس من خلال العطس أو الكحة.

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