نهائي الكونفيدرالية .. تشكيل نهضة بركان وأورلاندو بايرتس

أعلن الكونغولي فلورنت إيبنجي، المدير الفني لنادي نهضة بركان المغربي، تشكيل فريقه لمواجهة أورلاندو بايرتس في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي بنيجيريا.

ويعاني فريق نهضة بركان من عدة غيابات بالفريق أبرزها أداما با ومحمد فرحان ومعاد فكاك للإصابة.

وجاء تشكيل فريق نهضة بركان كالتالي:.

حراسة المرمى: حمزة الحمياني.

خط الدفاع: كريم باعدي، اسماعيل مقدم، يوسوفا دايو، حمزة موساوي.

خط الوسط: العربي الناجي، بكر الهلالي، المهدي أوبيلا.

خط الهجوم: يوسف الفحلي، شادراك، الشرقي البحري.

بينما جاء تشكيل فريق أورلاندو بايرتس كالأتي:.

حراسة المرمى : ريتشارد أوفوري

الدفاع : هابي جيلي – أوليسا نداه – إينوسينت ماييلا – شاندو

الوسط : كابيلو دلاميني – بين موتشواري – جودمان مسيلي

الهجوم: لورش – هوتو – كوامي بيراه