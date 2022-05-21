مواجهة التطرف والإرهاب فى المجتمع المصرى .. ندوة بكلية آداب حلوان

تنظم كلية الآداب جامعة حلوان الأحد المقبل ندوة عن تحديات "مواجهة التطرف والإرهاب فى المجتمع المصرى رؤية اجتماعية"، وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسني عميدة الكلية، وريادة الدكتورة أمانى السيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع.

وأوضحت كلية الآداب أن الندوة تتناول تعريف التطرف وأنماطه ، العوامل الاجتماعية للتطرف، تاريخ الإرهاب فى مصر وحروب الجيل الخامس، الحديث عن نحو استراتيجية اجتماعية لمواجهة التطرف والإرهاب، ويلقى الندوة الدكتور خالد عبد الفتاح رئيس قسم الاجتماع بالكلية .

جدير بالذكر انه قد نظمت كلية الآداب جامعة حلوان لقاء عن "التغيرات المناخية ودور الشباب في التكيف معها"، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة أمانى السيد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمت الندوة الدكتورة أمل عبد العظيم معتوق مدرس الجغرافيا المناخية بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية.

وتضمن اللقاء الحديث عن مفهوم التغير المناخى، كيف تواجه الدول التغيرات المناخية، المؤتمرات ذات الصلة، بنود التنمية المستدامة، تعزيز حوكمة وإدارة العمل فى مجال التغيرات المناخية.

وتم تعريف ظاهرة التغيـر المنـاخ بأنهـا اخـتلال فـي الظـروف المناخيـة المعتـادة كـالحرارة و أنمـاط الريـاح والتساقط بأنواعه التـي تميز كل منطقة علـى سطح الأرض ، ويؤدي هذا الاختلال فى الظروف المناخية على المدى الطويل إلـى تـأثيرات هائلـة على الأنظمة الحيوية الطبيعية ، كما ستؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغير في أنواع الطقس كأنماط الرياح وكمية التساقط بأنواعه ، بالإضافة إلى حدوث عدة أحداث مناخية غير محتملة ؛ تؤدي إلـى عواقـب بيئيـة واجتماعيـة واقتصادية واسعة التأثير لا يمكن توقعها أو السيطرة عليها .