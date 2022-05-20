ننشر مرافعة النيابة فى قضية مقتل كاهن الإسكندرية | فيديو

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى إلى مرافعة النيابة العامة بقضية مقتل الكاهن أرسنيوس وديد، رقم 7429 لسنة 2022 جنايات أول المنتزه.

وقال المستشار أحمد أسامة عاكف، وكيل نيابة المنتزه الكلية، ممثل النيابة امام المحكمة إن المتهم أثبتت سلامة قواه العقلية وتم إعداد تقرير رسمي، كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات وأزهق روح الكاهن أرسنيوس وديد قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كما يدعى.

وأضافت النيابة العامة، أن المجنى عليه بشوش الوجه كان يكرس حياته للدين يلتقى بحب وقبول كافة المواطنين، والمتهم أزهق بروحه قاصدا قتله.

وأضاف ممثل النيابة، إنّ الشهود أكدوا أنّ الجاني هو قاتل كاهن الإسكندرية، إضافة إلى وجود أداة الجريمة التي يوجد بها دم المجني عليه، حيث أكدت أنّه لا يوجد دليل واحد يقول إنّ المتهم لم يرتكب الجريمة، وحاول المتهم الدفاع عن نفسه، قائلا إنّه يعاني من حالة نفسية.

وأوضح ممثل النيابة العامة، أنّها لم تر أنّ الدفاع على حق، حيث ثبت أنّ الجاني متزن ويعي جيدًا ما يفعل، ولا علاقه لحالته النفسية بجريمة القتل، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية.

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وبدأت أحداث القضية، عندما شهدت محافظة الإسكندرية، حادثا بشعا قام خلاله رجل مسن، بطعن القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية، ما أدى إلى حالة من الحزن الشديد لدى جميع المصريين بسبب هذا الحادث المؤسف.

والقمص أرسانيوس وديد من مواليد 1966، وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021، بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط مسن عمره 60 عاماً قام بالاعتداء على رجل دين مسيحى أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام "سكين" كان بحوزته، وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى حال إسعافه.

وفي بيانها حول الواقعة، ذكرت النيابة العامة أن القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس في كرموز لقي مصرعه في حادث إجرامي، بعدما اعتدى شخص مسن بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش.

وقد توفي المجني عليه بالمستشفى متأثرًا بإصابته من جراء ذلك الاعتداء، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.