المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تكريم المشاركين في التدريب العملي “صقر 156” لمجابهة الأزمات والكوارث بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

كرّم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 156»، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل محمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، والعقيد فارس الأشوح، وضباط مكتب المستشار العسكري والجهات التنفيذية بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تبعها عرض فيلم وثائقي تناول لقطات تفصيلية لمراحل تنفيذ مشروع «صقر 156» الذي نُفّذ خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الماضي، متضمناً مشاهد تطبيقية لخطط التدخل السريع والتعامل مع السيناريوهات المفترضة داخل القطاعات الخدمية، وإبراز آليات التنسيق بين الجهات التنفيذية.

وفي كلمته، أكد اللواء أشرف الجندي أن تنفيذ هذا التدريب يأتي في إطار نهج الدولة لرفع مستوى الاستعداد بالمحافظات وإعدادها للتعامل باحترافية مع الأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن محافظة الغربية تنتهج منظومة متكاملة تعتمد على التخطيط المسبق، والاستجابة الفورية، وتفعيل الإمكانات المتاحة بكفاءة عالية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت الحيوية.

وأوضح المحافظ أن النجاح الذي حققته المحافظة خلال تنفيذ التدريب يعكس اليقظة الكاملة لدى جميع الأجهزة التنفيذية، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل رسالة تقدير لكل الجهود المخلصة، ودافعاً قوياً لاستمرار التدريب ورفع مستوى الجاهزية الميدانية، مع تأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لإدارة أي أزمة محتملة.

وشدد الجندي على أن المحافظة مستمرة في إعداد سيناريوهات مستقبلية دقيقة للتعامل مع الأزمات، وتنفيذ تدريبات متقدمة بشكل دوري لضمان أعلى درجات الكفاءة، موجهاً الشكر لقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري على دعمهم المستمر، وما يقدمونه من خبرات ميدانية تعزز قدرة المحافظة على إدارة المواقف الطارئة.

ومن جانبه، أوضح العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة أن تنفيذ مشروع «صقر 156» جاء تنفيذاً لتوجيهات مباشرة من محافظ الغربية، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية ظهر خلال مختلف مراحل التدريب، ونتج عنه أداء مشرف يعكس جاهزية المحافظة وقدرتها على مواجهة الأزمات. وأشار إلى أن تطبيق سيناريوهات دقيقة خلال المشروع أسهم في رفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستجابة الفورية.

مبادرة شكر 

وفي ختام كلمته، قدّم المستشار العسكري خالص الشكر والتقدير للواء أشرف الجندي على دعمه المستمر للأجهزة التنفيذية، مؤكداً أن محافظة الغربية باتت نموذجاً متكاملاً في الانضباط والعمل الجماعي والتنسيق بين الجهات، وأنها ماضية في تعزيز جاهزيتها لحماية المواطنين، داعياً الله أن يحفظ المحافظة وأهلها، وأن تبقى دائماً في أعلى درجات الاستعداد في ظل القيادة التنفيذية الواعية للمحافظ.

