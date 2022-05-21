عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة غير متوقعة لجنود أوكرانيين أثناء حفر خنادق تأهبا لهجوم روسي بأوديسا

مفأجاة غير متوقعة
مفأجاة غير متوقعة لجنود أوكرانيين أثناء حفرهم خنادق بأوديسا

عثر جنود من قوات الجيش الأوكراني على مفأجاة غير متوقعة بينما كانوا يحفرون خنادق وتحصينات في مدينة أوديسا تأهبا لهجوم روسي محتمل حيث تتعرض المدينة الساحلية لصواريخ روسية.

روسيا تعلن السيطرة على مصنع آزوفستال في ماريوبول بشكل كامل

بوابة لشحنات الحبوب العالمية.. لماذا تصر روسيا على استهداف أوديسا الأوكرانية؟

اكتشف اللواء «126» في الجيش الأوكراني والمكلّف بالدفاع عن أوديسا قطعاً أثرية عمرها مئات السنين وبالتحديد تعود للقرن الثالث الميلادي. 

ضمت القطع الأثرية التي عثر عليها الجنود جراراً كان يستخدم في تخزين البضائع السائلة أو الجافة وفقاً وكالة أنباء «يونايتد برس إنترناشونال».

ويعود هذا الجرار إلى ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي عندما كانت أوديسا مستوطنة رومانية تعرف باسم «أوديسيس» حسب موقع«هيريتيج ديلي».

الجرار 

وأوضح الباحثون أن  شكل الجرار الطويلة ذات العنق كان شائع الاستخدام في المستوطنات الرومانية واليونانية والبيزنطية القديمة.

و لم يتمكن علماء الآثار من توثيق موقع الاكتشاف نظراً لظروف الحرب الدائرة في أوكرانيا حيث اكتفى  «اللواء 126» بتسليم القطع للعاملين في متحف أوديسا.

ووفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» تضرر حوالي 127 موقعا أثريا أو ثقافيا أوكرانيا.

وتشمل هذه المواقع المباني الدينية والتاريخية والمتاحف والآثار والمكتبات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

 

الجيش الأوكراني مدينة أوديسا لهجوم روسي صواريخ روسية قطعا أثرية قرن الثالث الميلادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

تعرض محمد ممدوح لـ حادث

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ترشيحاتنا

مفاجأة غير متوقعة لجنود أوكرانيين أثناء حفر خنادق تأهبا لهجوم روسي بأوديسا

جوجل وآبل يطلقان مميزات مهمة لتسهيل الاستخدام لـ ذوي الهمم

أقوى دعاء للنجاح في الامتحان .. 22 طريقة مستجابة في جوف الليل

قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة غربي ليبيا

سحل وضرب واختطاف.. مأساة سيدة ذهبت لتنفيذ حكم رؤية نجلتها بالدقهلية| فيديو

جمال و نضارة.. 7 فيتامينات للحفاظ على صحة البشرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ