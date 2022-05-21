مفاجأة غير متوقعة لجنود أوكرانيين أثناء حفر خنادق تأهبا لهجوم روسي بأوديسا

عثر جنود من قوات الجيش الأوكراني على مفأجاة غير متوقعة بينما كانوا يحفرون خنادق وتحصينات في مدينة أوديسا تأهبا لهجوم روسي محتمل حيث تتعرض المدينة الساحلية لصواريخ روسية.

اكتشف اللواء «126» في الجيش الأوكراني والمكلّف بالدفاع عن أوديسا قطعاً أثرية عمرها مئات السنين وبالتحديد تعود للقرن الثالث الميلادي.

ضمت القطع الأثرية التي عثر عليها الجنود جراراً كان يستخدم في تخزين البضائع السائلة أو الجافة وفقاً وكالة أنباء «يونايتد برس إنترناشونال».

ويعود هذا الجرار إلى ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي عندما كانت أوديسا مستوطنة رومانية تعرف باسم «أوديسيس» حسب موقع«هيريتيج ديلي».

الجرار

وأوضح الباحثون أن شكل الجرار الطويلة ذات العنق كان شائع الاستخدام في المستوطنات الرومانية واليونانية والبيزنطية القديمة.

و لم يتمكن علماء الآثار من توثيق موقع الاكتشاف نظراً لظروف الحرب الدائرة في أوكرانيا حيث اكتفى «اللواء 126» بتسليم القطع للعاملين في متحف أوديسا.

ووفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» تضرر حوالي 127 موقعا أثريا أو ثقافيا أوكرانيا.

وتشمل هذه المواقع المباني الدينية والتاريخية والمتاحف والآثار والمكتبات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.