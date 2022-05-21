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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تتهم دليفرى مطعم شهير: حط لينا مخدر وحاول يسرقنا.. تفاصيل

سيدة تتهم دليفري
سيدة تتهم دليفري مطعم شهير بالمعادي: حط مخدر وحاول يسرقنا

انتشر مقطع فيديو تحذيري على عدد من الجروبات السكنية الخاصة بمنطقة حي المعادي وما يجاورها من مناطق في محافظة القاهرة تتهتم فيه سيدة من سكان المنطقة عامل دليفري بمطعم شهير بمحاولة سرقة شقيق زوجها بعدما وضع مخدر له في المشروب الغازي الخاص بالواجبة. 

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وأرجعت السيدة التي تدعى هبة محمد، مقيمة بمنطقة المعادي، الفضل في كشف ما يخطط له عامل الدليفري من سرقة شقة شقيق زوجها إلى كاميرات المراقبة التي أصدرت إنذاراً على الهاتف المحمول عندما أظهرت عامل الدليفري يتلصص أمام باب الشقة في محاولة غير مفهومة منه لهذا التصرف. 

كتبت السيدة المقيمة بمنطقة المعادي: «المطعم اللي بنأمن أطفالنا يأكلوا منه بيبعت دليفري يسرق ويحط مخدر فالبيبسي، وجايب معاه واحد تاني بيشاوره باين، ولولا أن فيه كاميرا فضلت تبعت في إنذار على الموبايل أن في حد بيتحرك كتير قدامها وفضحته كانت حصلت كارث».

ماذا حدث؟

أوضحت السيدة «هبة» أنه في تمام الساعة الـ 3 صباحاً طلب شقيق زوجها وجبة من المطعم الشهير ثم حضر الدليفري، وقام شقيق زوجها باستلام الوجبة وبعدما تناول جزء من المشروب شعر بالدوار ليتزامن  ذلك مع إنذار الكاميرا بوجود حركة كثيرة أمامها.


أضافت المقيمة بمنطقة المعادي أن شقيق زوجها توقف عن تناول البيبسي عندما انتبه لوجود شيء غريب، متجهاً نحو الباب، لكن الدليفري قد هرب، فتوجهوا على الفور لإبلاغ المطعم بما حدث متوقعين أخذ إجراء منهم أو إعطائهم معلومات عن العامل ليتخذوا ضده إجراء قانوني، لكن كان هناك تعسف وتعنت وتجاهل من قبل إدارة المطعم في إخراج معلومات عن العامل.

مبررات غير منطقية

 

وأشارت السيدة إلى أنه عند محاولتهم للتواصل بالمطعم تم توصيلهم بخدمة العملاء، لكنهم لم يتجاوبوا معهم منكرين حدوث الأمر، منوهةً: «عندما اعترضنا وأخبرناهم بوجود فيديوهات تم توصيلنا بأحد آخر، وكان رده حرفياً: ماشي الصبح هعملك اللي أنت عايزه».

ولفتت السيدة «هبة»: «مر بعد المكالمة أكثر من يوم ولم يتم التواصل معنا ولا إعطائنا البطاقة الخاصة به، كما لم يتم السماح لنا بالوصول للمسؤول عن الفرع بشارع النصر بحي المعادي، لكن  بعد الضغط عليهم والتهديد بنشر الفيديوهات قاموا بإرسال البطاقة، وعللوا الموقف بأنه كان خائف من قيام العميل بعمل شكوى لعدم وجود اللعبة بداخل الوجبة، إضافة إلى حالة غريبة من التجاهل والمبررات الغير منطقية والمدافعة عنه، لكننا ننوي عمل محضر رسمي».

 

 

 

منطقة حي المعادي فيديو تحذيري عامل دليفري مطعم شهير البيبسي كاميرات المراقبة الموبايل

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