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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هنود يعثرون على 60 ثعبانا في مكان صادم بمنزلهم الجديد.. صور

هنود يعثرون على 60
هنود يعثرون على 60 ثعبانا في مكان صادم بمنزلهم الجديد

أصيب عدد من المستأجرين الهنود بحالة كبيرة من الصدمة عند عثورهم على 60 ثعباناً حديثي الولادة في مكان غير متوقع بمنزلهم الجديد. 

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كشف تهشم سراميك أرضية الحمام عن عش ضخم للثعابين التي كانت في الأصل عبارة عن  75 بيضة ثعبان لكن عاش منهم فقط الـ 60. 

وتفأجا سكان المنزل الجديد في ولاية أوتار براديش بالهند بخروج هذا العدد الضخم من الثعابين عليهم من حمام المنزل، وفق صحيفة «إنديا توداي». 

وعلى الفور بمجرد رؤية السكان الجدد لهذا العدد الكبير من الثعابين، اتصلوا بصائدي ثعابين لإنقاذهم من هذه اللحظات المرعبة بوجودهم داخل المنزل. 

وبالفعل أتي صائدي الثعابين وقضوا عدة ساعات للقبض عليهم داخل زجاجات، ونجحوا في ذلك ثم أطلقوا سراحهم في البرية بغابة قريبة من المنزل.

وبعد الحادث المروع، ألقى مستأجر المنزل، رانجيت سينج باللوم على نظام الصرف السيئ في العقار.

وأظهرت الصور المروعة المأخوذة من الحمام أكواماً من البيض الصغير مكسوراً بعد أن خرجت الثعابين منها.

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