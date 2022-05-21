كهربا يهنئ رامى ربيعة بعيد ميلاده .. شاهد

هنأ محمود كهربا، رامى ربيعة لاعب الأهلى بعيد ميلاده، ونشر صورة تجمعه به، عبر خاصية استورى بموقع انستجرام .

وكتب كهربا على الصورة " كل سنة وانت طيب ياصخرة ".

واحتفل رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي الحالي، بعيد ميلاده الـ 29، الذي وافق أمس الجمعة.



وهو أحد أبناء القلعة الحمراء، وأحد اكتشافات عبد العزيز عبد الشافي، الذي قام بتصعيده للفريق موسم 2009/2010.

كما حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، بموقع تويتر، على الاحتفال بعيد ميلاد لاعبها، بنشر صورة له للتهنئة، وكتبت: "‏نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الدولي RamiRabiaa نتمني لك عيد ميلاد سعيد".