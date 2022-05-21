نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها على انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش ، عدة صور عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وعلقت نسرين طافش " عندما ترقص لا يكون هدفك الوصول إلى مكان ما في ساحة الرقص ، لكنك تحرص على الاستمتاع بكل خطوة وهكذا هي الحياة 💫

#واين_داي يسعد مساكم يا عضم الرقبة ".

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" شارك في بطولته النجوم: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

تدور أحداث مسلسل "جوقة عزيزة" خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، ويتناول شخصية راقصة تدعى عزيزة تجسد شخصيتها نسرين طافش ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.