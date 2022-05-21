برفقة رزان مغربي.. عباس أبو الحسن يستعيد ذكريات إحدى جلسات التصوير

نشر الفنان عباس أبو الحسن، صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عباس أبو الحسن ، في الصورة برفقة الفنانة رزان مغربي، مستعيدا ذكريات تحدي جلسات التصوير معها.

وعلق قائلا :"انا والجميلة ام دم عسل، في فوتوشوت البيت بيتك طلعنا هوا في رمضان ٢٠٠٦ ، لما كان البيت بيتك البرنامج الأشهر، فقرة اسمها رزان وعباس في الوحيد الموجود .. رزان كانت من أشهر المقدمات في العالم العربي وأنا مكنتش أصلا أعرف یعني إیه هوا ! طلعنا السنة دى بس وخربنا الدنيا، وقتها

مخرج الفقرة كان المخرج محمد یاسین ورزان قدرت تجيبله شلل رباعي وطفش بعد أسبوع، كانت أيام عظيمة وأكتر الفترات اللي ضحكت فيها في حیاتی".



يذكر أن روج الفنان عباس أبو الحسن لـ مسلسل “منورة بأهلها”، من خلال نشر بوستر العمل عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عباس أبو الحسن علي الصور، قائلا: “ليلى علوي وغادة عادل وباسم سمرة لأول مرة في عمل واحد.. منورة بأهلها من أعمال شاهد الأصلية للكاتب محمد أمين راضي وللمخرج يسري نصر الله في أول تجربة درامية”.