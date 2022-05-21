أحمد السقا ويسرا وفيفي عبده في جنازة سمير صبرى .. فيديو وصور

وصل الفنان احمد السقا و والفنانة يسرا وفيفى عبده والفنان ايهاب فهمى والإعلامة بوسي شلبى و اشرف زكى والفنانة درة و ليلى علوى و الهام شاهين و ميرفت أمين و نادية الجندي وهانى رمزى وعمر محمود ياسين، جنازة الفنان الراحل سمير صبرى .

ووصل منذ دقائق، جثمان الفنان الراحل سمير صبرى ، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد ، لأداء صلاة الجنازة عليه.



وتوفى الفنان الكبير سمير صبري، أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

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