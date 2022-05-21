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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت رعاية مدبولي.. افتتاح النسخة الثانية لمنتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب .. الاثنين

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن افتتاح فعاليات النسخة الثانية لمنتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب تحت شعار (رؤية وطن)، وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، والذي تنفذه الوزارة من خلال مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولي، بمشاركة وفود 20 دولة عربية من قيادات وشباب وزارات الشباب والرياضة العرب، خلال الفترة من (22-27) مايو الجاري، بالقاهرة الجديدة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، أن هذا المنتدي يأتي تنفيذاً لتوصيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بوزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة 2019، بضرورة تفعيل دور وزارت الشباب والرياضة في المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، وايماناً بدور وزارة الشباب والرياضة المصرية الرائد، مما تطلب الأمر تنفيذ منتدي عربي لتوسيع النقاش حول القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع العربي ووضع حلول للقضاء علي تلك التحديات.

أشار "صبحي" إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى الارتقاء بالعاملين بوزارات الشباب والرياضة في الدول العربية من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتبنى منهجيات علمية وعملية واستراتيجيات محددة ترفع مستوى أداء العاملين بقطاعات الشباب والرياضة في مختلف الدول العربية، والسعي لاستحداث أفكار جديدة لتنفيذ فعاليات متميزة ومختلفة من خلال هذا المنتدى.

أضاف رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب أن هذا المنتدى يُعد أول حوار فكري يضم مجموعة من القضايا المعاصرة، التي تبرز دور العاملين في المجال الشبابي والرياضي في استثمار طاقات الشباب، وتنمية قدراتهم من خلال العمل باستراتيجية عربية موحدة.

ويضم المنتدى خلال فترة تنفيذه برنامجاً سياحياً للوفود المشاركة، كما يضم 3 جلسات رئيسية بواقع جلسة يومياً، حيث تأتي الجلسة الأولي بعنوان "بناء الإنسان العربي من منظور شبابي ورياضي، وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات والمنصات الرقمية في المجال الشبابي والرياضي"، بينما تأتي الجلسة الثالثة بعنوان "أثر التطوير المؤسسي على النهوض بالمنظومات الشبابية والرياضية".

كما يضم المنتدى 9 ورش عمل يتم تنفيذها بواقع 3 ورش عمل يومياً، حيث يُعقد في اليوم الأول 3 ورش وهي "آليات تأصيل الهوية العربية المشتركة، تصويب الانحرافات الفكرية وانعكاساتها على المجتمعات العربية، السياسات الوطنية العربية تجاه الشباب"، وفي اليوم الثاني تُعقد 3ورش عمل وهي "آليات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، انشاء منصة رقمية شبابية ورياضية عربية موحدة، أفكار ورؤي لمبادرات عربية مشتركة"، وفي اليوم الثالث تعقد 3ورش عمل أخري وهي "الإجراءات والخطوات الإصلاحية الداعمة لعملية التطوير المؤسسي، الطريق نحو التميز المؤسسي وبناء مؤشرات الأداء، تجارب دولية حول التمكين والتغيير وتطوير الأداء"، وتختتم تلك الورش بورشة عامة لصياغة التوصيات والبيان الختامي للملتقي.

ويشهد المنتدى نخبة كبيرة من المسئولين والمتخصصين والشخصيات العامة داخل مصر وخارجها، ولفيف من أساتذة الجامعات، وبعض أعضاء مجلس النواب المصري.

مجلس الوزراء مجلس النواب الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة الدكتور مصطفى مدبولى وزارة الشباب والرياضة

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