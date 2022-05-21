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رئيس التحرير
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برلمان

زراعة البرلمان: مشروع مستقبل مصر يساعد في مواجهة البلاد للتحديات الاقتصادية

النائب أحمد البنا
النائب أحمد البنا

أكد النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية مشروع مستقبل مصر الذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحه اليوم، ضمن خطة الدولة بشأن زيادة الإنتاج الزراعى بالبلاد من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، الأمر الذى يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليا.

 

وقال البنا في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن مشروع مستقبل مصر يعد واحدا من أكبر المشروعات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأن مساحته تتعدى المليون فدان، ويهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج مما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

 

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن افتتاح المشروع اليوم يعد شهادة بنجاح الدولة في مواجهة التحديات بأفضل الأساليب العلمية، حيث يتم إدارة المشروع من خلال استخدام أحدث أنظمة الرى والأجهزة والآلات الزراعية الحديثة، مضيفا أن المشروع يساعد في توفير فرص عمل كبيرة منها حوالي ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة و٣٦٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة.  

 

وأكد النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أهمية خطوات الرئيس السيسي في قطاع التوسع الزراعى من خلال عدة مشروعات من بينها مشروع مستقبل مصر، وكذلك مشروع المليون ونصف فدان وغيرها من المشروعات التي ساعدت في إضافة حوالي ٤ ملايين فدان للرقعة الزراعة، والتي تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وكذلك تساعد في التوسع في قطاع التصنيع الزراعى.

 

وكان المقدم بهاء الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، قال إٕن توجيهات الرئيس السيسي كانت فى التوسع في المشروعات الزراعية من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية، ويساهم في إنتاج كل المشاريع التي تحتاج إلى بلادنا

 

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مشروع الدلتا الجديدة سوف يكون نقلة حضارية ونوعية فى مصر.. في كل المجالات"، مشيرا إلى مشروع مستقبل مصر تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان".

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