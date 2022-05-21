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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيتن عامر تستعرض جمالها بشعر مجعد.. شاهد

صدى البلد

حرصت الفنانة أيتن عامر، على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهرت أيتن بستايل شعر مجعد، واعتمدت ماكياج ملفت بالألوان التربية، وكتبت لجمهورها معلقة من خلال صورها: “صباح الورد”.

 

يذكر ان آخر اعمال آيتن عامر ، مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

وطرحت عامر، برومو أغنية “خطافة الرجالة” عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام”، والتي لاقت اعجابا كبيرا من قبل الجمهور.

يقول مقطع الأغنية: "عينك يدب فيها رصاصة.. رايحة جاية عليه .. زي ما بيقولوا عنيها فيه وتقول … عمالة تحبي وبتحاولي وبتقولي لا ذوقي ولا استايلي واتاريكي عمالة تتحايلي علشان تشوفيه".

“خطافة الرجالة” كلمات أحمد علاء، وألحان نيس، وتوزيع زووم.

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