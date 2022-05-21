فرج عامر: إعادة مباراة الأهلي والبنك أبسط قواعد إثبات حسن النوايا

نشر فرج عامر رئيس سموحة الأسبق، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر “أبسط قواعد اثبات حسن النوايا هو إعادة مباراة الأهلي والبنك الاهلي ”.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره إنبي، اليوم "السبت"، في تمام التاسعة مساء، على ملعب بترو سبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على إنبي في لقاء الليلة، بعد تدهور النتائج في مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات في مسابقة الدوري المصري، حيث خسر أمام المصري بهدف نظيف، وتعادل مع طلائع الجيش سلبيا، ومع سيراميكا كليوباترا 1-1 ومع البنك الأهلي بدون أهداف.