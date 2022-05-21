من 15إلى18 ألف جنيه.. أسعار سفر جماهير الأهلي لحضور النهائي الأفريقي.. فيديوجراف

ينتظر جمهور النادي الاهلي خوض فريقة مباراته امام الوداد المغربي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 30 من مايو الجاري أمام فريق الوداد المغربي ويأمل الآلاف من جمهور المارد الاحمر حضور المباراة وتشجيع الفريق .

اسعار حضور مباراة الاهلي والوداد المغربي

أعلنت شركة مصر للطيران للسياحة "الكرنك" عن تنظيم رحلات لسفر مشجعي النادي الأهلي للمغرب في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 30 من مايو الجاري أمام فريق الوداد المغربي.

وحددت شركة مصر للطيران للسياحة أسعار برنامج السفر الذي يشمل السفر ذهاب وعودة والاقامة وحضور المباراة وتتراوح الأسعار بين 15 و18 ألف جنيه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي..