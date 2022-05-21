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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت بمتوسط 55 جنيها في الجرام الواحد وذلك علي اساس أسبوعي بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر يوم السبت الماضي لدى محلات الصاغة.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1010 جنيهات للبيع و 1020 جنيها للشراء مقارنة بـ 1065 جنيها للبيع و 1075 جنيها للبيع  بفرق 55 جنيها.

سعر الذهب بمستهل تعاملات السبت 21-5-2022

اتحاد الصناعات: من الوارد انخفاض سعر الذهب الفترة المقبلة

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو1154 جنيها للبيع و 1166 جنيها للشراء مقابل  1217 جنيها للبيع و 1229 جنيها للشراء  بفارق 63 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 866 جنيها للبيع و 874 جنيها للشراء بعد أن كان  913 جنيها للبيع و 921 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو673 جنيها للبيع و 680 جنيها للشراء مقارنة 710 مقابل  جنيها للبيع و 717 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 8080 جنيها للبيع و 8160 جنيها للشراء و أوقية الذهب حوالي 35.9ألف جنيه للبيع و 36.254ألف جنيها للشراء و كيلو الذهب نحو 1.154 مليون جنيه بيعا و1.2 مليون جنيه للشراء .

وبرر خبراء ارتفاع الذهب نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الذهب في مصر اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Esteat

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