على فراش المرض.. شاهد| آخر ظهور لـ سمير صبري داخل المستشفى قبل وفاته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان سمير صبري في أيامه الأخيرة داخل المستشفى وهو على فراش المرض.

وظهر الفنان سمير صبري، وهو يقرا في أحد الكتب حيث بدت حالته جيدة.



دفن سمير صبري:

دفن منذ قليل جثمان الفنان الراحل سمير صبري، بمقابر العائلة في المنارة بالإسكندرية.



جاء ذلك في حضور مجموعة من الفنانين؛ أبرزهم أشرف زكي، نهال عنبر، بوسي شلبي، سماح أنور، فيفي عبده الدكتور كرم كردي.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور الفنان أحمد السقا والفنانة يسرا وفيفى عبده والفنان إيهاب فهمى والإعلامية بوسي شلبى وأشرف زكى والفنانة درة وليلى علوى وإلهام شاهين وميرفت أمين ونادية الجندي وهانى رمزى وعمر محمود ياسين، والإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم، ودينا وأسامة الشيخ ، وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وابنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ووفاء عامر

وفاة سمير صبري :

وتوفى الفنان الكبير سمير صبري، أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.