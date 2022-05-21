خالد الجندى: الحمد لله رزقنا برجال انقذ بهم بلادنا والعباد ..فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظه الله افتتح اليوم مشروعات الخير لهذه البلد الكريم، معقبًا: "اللهم لك الحمد والمنة والفضل".



وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أننا رأينا بأعيننا كيف تستثمر هذه الارض الطيبة، وهذه السواعد المباركة لإنقاذ البلاد والعباد مما أصاب الدول والبلاد المجاورة، الحمد لله الذي أشبعنا حينما جاع الاخرون، وأمننا حينما هرب الخائفون، والذي رزقنا برئيس جيش يعملون على حماية هذه البلد حينما خانا الخائنون، والحمد لله الذي رزقنا بهذه القلة المباركة التي تعمل لصالح هذا البلد.

وتابع الجندى: "اللهم لك الحمد على ما تفضلت به علينا من الستر والعافية والثروات الطيبات المباركات التي تفجرت بسواعد المصريين الشرفاء، اللهم أدمها علينا نعمة برحمتك يارب العالمين.