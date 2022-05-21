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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فستان أنيق.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»

وظهرت لجين عمران بإطلالة ناعمة وساحرة مرتدية فستان ناعم باللون الأخضر بأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها،واختارت بعض اللمسات الناعمة من المكياج.

حياة لجين عمران الأسرية

 

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

 

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

 

مسيرة لجين عمران العملية

 

انتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

 

وعملت عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.


وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في  مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

 

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

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IMG_٢٠٢٢٠٥٢١_٢٠٢٦٤٣
الإعلامية السعودية لجين عمران تخطف انظار متابعيها فستان أنيق اللون الاخضر إطلالة ناعمة

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