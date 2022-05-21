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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات "فيات تيبو" موديل 2022 في مصر .. صور

اسعار فئات فيات تيبو
اسعار فئات "فيات تيبو" موديل 2022 في مصر

تقدم السيارة فيات تيبو موديل 2022 عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة داخل السوق المصري، إلى جانب التنوع الهيكلي ايضا بين فئة السيدان والهاشباك، وتعتبر تلك السيارة واحدة من ابرز الاصدارات داخل الشارع المصري خلال الفترة الاخيرة.

فيات تيبو موديل 2022 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار فئات "فيات تيبو" موديل 2022 بالسوق المحلي.

 

تعتمد السيارة فيات تيبو موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

فيات تيبو موديل 2022 

وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة فيات تيبو موديل 2022 من وضع الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.2 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 192 كم/ساعة.

فيات تيبو موديل 2022 

وتضم السيارة عدن تجهيزات ومنها فرامل ABS و EBD، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة، وشاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع نظام صوتي وترفيهي، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء.

فيات تيبو موديل 2022 

أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2022 في مصر

 

الفئة الأولى ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 336,900 جنيه.

الفئة الثانية HB / ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 359,900 جنيه.

الفئة الثالثة MIDE GRADE فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 379,900 جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 412,900 جنيه.

الفئة الخامسة HB / HIGHLINE فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 422,900 جنيه.

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