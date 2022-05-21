سامح عاشور: الحوار الوطني ضرورة..فيديو

قال سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين السابق، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني أمر منطقي في ظل خطوات الرئيس السيسي لبناء الدولة.

أضاف سامح عاشور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" نرى مشاريع تنموية قومية كبرى يتم تنفيذها في كافة المجالات في عهد الرئيس السيسي ".

وتابع سامح عاشور :" الرئيس السيسي أنهى حالة الطوارئ وهذا الأمر دليل قوة ومقدمة للحوار الوطني ".

أكمل سامح عاشور :" الرئيس السيسي دعا الجميع لـ حوار الاستماع لكل الآراء ووجهات النظر ".

لفت سامح عاشور :" الحوار الوطني ضرورة، وما فعله الرئيس السيسي من افتتاح مشروع مستقبل مصر في غاية الأهمية لأن الاولوية لـ الغذاء والأمن الغذائي المصري ".