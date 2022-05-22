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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاج الدين : هناك تجديد ورقابة على القادمين من الخارج في الموانئ والمطارات.. فيديو

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ؛ إن الجدري البشري مرض خطير وقاتل وكان يتسبب في أوبئة عالمية ولكنه أختفى من على كوكب الأرض وذلك بفضل اللقاحات التي أخذت لذلك المرض .

أضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس في برنامج حديث القاهرة مع الإعلامي خيري رمضان ؛  أن يوم 13 مايو بدأ الحديث عن جدري القرود وذلك لأن مصدره القرود ولكنه ينقل إلى الإنسان وحتى اليوم تم رصد 12 بلد التي تواجد فيها المرض وأصابه حوالي 80 حاله .

أوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية  ؛ أن المرض بدأ  وتوطن في نيجيريا ثم إنتقل إلى بريطانيا وأسبانيا ودول أخرى وهو ينتقل للإنسان سواء بإختلاط مباشر أو غير مباشر  مع القرود وهو مشابه تماما للجدري البشري وينتقل من إنسان لإنسان .

أشار تاج الديم إلى أن المرض ينتج عنه أعراض سخونة ثم طفح جلدي على الوجه في البداية وتنتقل إلى باقي الجسم  ؛ مشيرا إلى أن هذا المرض فيروسي ويتم شفاءه بالعلاج ولا نستطيع القول بأنه وباء عالمي .

نوه تاج الدين إلى أن هناك تشديد ورقابة على الموانئ والمطارات وفحص القادمين من الخارج سواء للسياحة أو أغراض أخرى ومتابعتهم مع إصدار كروت صحية لهم سواء أقامه منزلية أو فندقية مع متابعة الحيوانات القادمة من الخارج ؛ مضيفا ان منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي بيان لمنع السفر أو عمل حجر صحي لأي مكان .

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية خيري رمضان حيوانات بريطانيا المطارات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية

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