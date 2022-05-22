هشام خرما: اعمل على ألبوم جديد يطرح قريبا

كشف الموسيقار هشام خرما عن تفاصيل أعماله الفترة المقبلة بعد نجاحه الكبير في مسلسل سوتس بالعربي الذي عرض بموسم رمضان.

وقال هشام خرما خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد:" انه حاليا يحصر لألبوم جديد سيتم طرحه قريبا، وهناك تعاون مع عازفين ومغنيين وأجهز أكثر من مفاجأة للجمهور.

وكان قد عبر المؤلف الموسيقي هشام خرما عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على موسيقى مسلسل سوتس بالعربي الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وقال هشام في تصريحات لـ صدى البلد:" موسيقى مسلسل سوتس كانت تحدي كبير خاصة اننا العمل فورمات من مسلسل ناجح عالميا، وكنا نتوقع المقارنة لذلك كنت أريد أن أقدم نسخة معربة موسيقيا ويشعر الجمهور أنها تشبههم".

وكان قد احتفى المؤلف الموسيقي هشام خرما بنجاح موسيقى مسلسل سوتس بالعربي بندوة في موقع صدى البلد.

وحكي خرما كواليس تحضيره للعمل والصعوبات التي واجهته، والمدة. التي احتاجها لاخارج موسيقى سوتس بالعربي، كما كشف عن علاقته بالفنان آسر ياسين وتفاصيل اعماله القادمة.

سوتس بالعربي" بطولة صبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. ومن تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني.

والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.