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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجر السراج تكشف كواليس شخصيتها في «بطلوع الروح»

صدى البلد

كشفت الفنانة هاجر السراج كواليس تحضيرها لشخصية لينا بمسلسل بطلوع الروح الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": قابلت المخرجة كاملة ابو ذكرى قبل بدأ التصوير وتكلمنا عن الشخصية وخلفياتها وكيف تركت بيت اهلها وذهب لعالم داعش مع زوجها و لاعطتني فيديوهات لأشاهدها وقرأت كيف تزوجوا فتيات صغيرات من قيادات في داعش، وأخذ التحضير وقت كبير مني".


وكانت قد أكدت الفنانة هاجر السراج أنها لم تهاجم من الجمهور بعد ظهورها في مسلسل بطلوع الروح.

هاجر السراج: ردود الفعل على شخصيتي في بطلوع الروح كانت جيدة

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وقالت في تصريحات لـ صدى البلد: "لم يهاجمني أحد على شخصيتي وكل ردود الفعل على شخصيتي كانت جيدة وسعدت أن شخصية لينا كان لديها مساحة جيدة ومشاهد مؤثرة بالعمل".


وتدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” في إطار 15 حلقة فقط ، حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف إلى التواجد فى جماعة إرهابية منظمة، وذلك بعد ان يتم استقطاب زوجها الي تلك الجماعة الإرهابية دوليا ، ومن هنا تتصاعد الأحداث.

فريق عمل مسلسل بطلوع الروح:

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.

ويضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الأكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا.

منة شلبي رانيا يوسف صلاح السعدنى الموسم الرمضاني كاملة أبو ذكرى

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