إلهام شاهين عن «بطلوع الروح»: لازم كلنا نحارب الإرهاب.. فيديو

قالت الفنانة الهام شاهين ، أنا عاملة قلق فظيع في مسلسل بطلوع الروح وهذا لان العمل قدم رسالة عظيمة وانا مؤمنة بها جدا قائلا " جميعا يجب أن نكون جنود لمحاربة الإرهاب لأنه اكبر كارثة تهدد العالم " .

وأضافت الهام شاهين خلال لقائها في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن واشطن الذى قامت برفع الجماعات الإرهابية من قوائم الجماعات الإرهابية هي من صنعتهم ، مؤكدة انهم ليسوا ضد الإرهاب ولكنهم مبسوطين بوجوده .

وأوضحت الهام شاهين ، إن مسلسل بطلوع الروح نوه إلي ذألك في بدايته بعد مشهد جلدي للبنت عندما قولت للشيخ في أول جملة " أمريكا بعتت لنا الفلوس " ، قائلة أمريكا صريحة في زرع الإرهاب في المنطقة .

وتابعت : إن فريق عمل مسلسل بطلوع الروح جميعهم عملوا دكتوراه في " داعش " وجميع الملابس التي ارتديناها هي نفس ملابس داعش الأصلية وتأثره بقصص الفتيات القصر والذين اغتصبوا من قبل داعش وهذا تعب نفسيتي .

وأكملت : "بيهجموني من أول حلقة وانا مظهرتش فيها اصلا أنا عاملة قلق أحنا بنحارب الإرهاب".