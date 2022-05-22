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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين عن «بطلوع الروح»: لازم كلنا نحارب الإرهاب.. فيديو

الهام شاهين
الهام شاهين

قالت الفنانة الهام شاهين ، أنا عاملة قلق فظيع في مسلسل بطلوع الروح وهذا لان العمل قدم رسالة عظيمة وانا مؤمنة بها جدا قائلا " جميعا يجب أن نكون جنود لمحاربة الإرهاب لأنه اكبر كارثة تهدد العالم  " .

وأضافت الهام شاهين خلال لقائها في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن واشطن الذى قامت برفع الجماعات الإرهابية من قوائم الجماعات الإرهابية هي من صنعتهم ، مؤكدة انهم ليسوا ضد الإرهاب ولكنهم مبسوطين بوجوده .

وأوضحت الهام شاهين ، إن مسلسل بطلوع الروح نوه إلي ذألك في بدايته بعد مشهد جلدي للبنت عندما قولت للشيخ في أول جملة " أمريكا بعتت لنا الفلوس " ، قائلة أمريكا صريحة في زرع الإرهاب في المنطقة .

وتابعت : إن فريق عمل مسلسل بطلوع الروح جميعهم عملوا دكتوراه في " داعش " وجميع الملابس التي ارتديناها هي نفس ملابس داعش الأصلية وتأثره بقصص الفتيات القصر والذين اغتصبوا من قبل داعش وهذا تعب نفسيتي .

وأكملت : "بيهجموني من أول حلقة وانا مظهرتش فيها اصلا أنا عاملة قلق أحنا بنحارب الإرهاب".

إلهام شاهين داعش أمريكا الفنانة إلهام شاهين فريق الفن الجماعات الارهابية الإرهاب مصر

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