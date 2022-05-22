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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحظر مارك زوكربرج ومورجان فريمان وسياسيين موتى من دخول أراضيها

صدى البلد

 نشرت روسيا قائمة تضم 963 أمريكيا تم 'منعهم بشكل دائم' من دخول البلاد ردا على العقوبات الأمريكية المتعلقة بغزو أوكرانيا، من بينهم الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان.

وحسب شبكة "سكاي" البريطانية، أدرج اسم الممثل مورجان فريمان، 84 عاماً، على القائمة، فيما بدا على أنه جاء بسبب ظهور فريمان في مقطع فيديو عام 2017، حيث اتهم الحكومة الروسية بالتدخل في الديمقراطية الأمريكية.

وروى فريمان الفيديو الترويجي لمنظمة تدعى "لجنة التحقيق في روسيا"،  وكان من إخراج الأمريكي روب راينر، الذي وضع اسمه كذلك على قائمة الكرملين للممنوعين من دخول روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الأشخاص المدرجين في القائمة "يحرضون على رهاب روسيا".

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وجاء في البيان:"نؤكد أن الأعمال العدائية التي اتخذتها واشنطن، والتي ارتدت ضد الولايات المتحدة نفسها، ستستمر في تلقي رفض متناسب".

وأضاف أن "العقوبات الروسية المضادة قسرية وتهدف إلى إجبار النظام الأمريكي الحاكم... لتغيير سلوكه، والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة".

في مارس الماضي، منع الرئيس جو بايدن من دخول روسيا ردا على العقوبات المفروضة على البلاد بعد غزو أوكرانيا.

وسخر البيت الأبيض من العقوبات الروسية من خلال السخرية من خلال القول إن لا أحد يخطط لقضاء عطلة في موسكو والإشارة إلى أن نظام فلاديمير بوتين استهدف جو بايدن الخطأ.

وتشمل القائمة الأطول التي صدرت يوم السبت أيضا مارك زوكربيرج من ميتا وجورج سوروس.

إلى جانب السياسيين من الجانب الآخر من الطيف الأمريكي، من أليكساندريا أوكاسيو كورتيز إلى مارجوري تايلور جرين، تضم القائمة أيضا العديد من السياسيين الذين لقوا حتفهم.

روسيا مورجان فريمان زوكربرج الكرملين أوكرانيا الخارجية الروسية

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