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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: روسيا دمرت أكثر من 1000 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن الجيش الروسي دمر أكثر من 1000 مؤسسة تعليمية منذ بداية الحرب.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، 'قال زيلينسكي:"دمر الجيش الروسي 1873 مؤسسة تعليمية. هذا حجم هائل من الخسائر، ويشمل الرقم المدارس الابتدائية والجامعات ورياض الأطفال وغيرها من المعاهد التي تأثرت بالقصف الروسي منذ بدء الحرب في فبراير الماضي".

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وقال زيلينسكي إن البرتغال عرضت المساعدة في إعادة بناء المدارس ورياض الأطفال الأوكرانية خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا في كييف.

وتحدث زيلينسكي أيضا مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عبر الهاتف يوم السبت، حيث شكر الرئيس إيطاليا على دعمها لمسار أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي إن الزعيمين اتفقا على ضرورة 'تسريع' الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

زيلينسكي روسيا أوكرانيا الجيش الروسى مؤسسة تعليمية

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