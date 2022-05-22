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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يوقع على مساعدات بــ 40 مليار دولار لأوكرانيا.. تفاصيل

صدى البلد

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم/الأحد/ على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، والتي تقدر قيمتها بــ 40 مليار دولار.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ، لشبكة /سي إن إن/ الأمريكية إن هذا جاء خلال رحلة الرئيس بايدن لكوريا الجنوبية ، حيث تم إرسال مشروع القانون الخاص بحزمة المساعدات إليه في سول بعد تمرير مجلس الشيوخ له عقب مغادرة بايدن لواشنطن.

ونوهت الشبكة إلى أن تأكيد توقيع بايدن على مشروع القانون جاء بينما حضر حفل عشاء رسمي مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول غير أن بايدن وقع على حزمة المساعدات بعيدا عن الكاميرا في وقت سابق اليوم كما وقع على مشروع قانون آخر لزيادة إتاحة لبن الأطفال للأسر المحتاجة.

وينص مشروع قانون حزمة المساعدات على تخصيص الأموال لتغطية تكاليف المساعدات العسكرية والإنسانية ومن بينها مساعدات العسكريين الأوكرانيين وأفراد الأمن الوطني ومساعدة المتاجر التي تقدم المعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى جانب تقديم الدعم الطبي وتحسين الصحة العامة للاجئين الأوكرانيين.

بايدن جو بايدن أوكرانيا مجلس الأمن القومي الأمريكي كوريا الجنوبية

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