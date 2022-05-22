موعد مباراة حسم الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأستون فيلا

يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة مصيرية مساء اليوم الأحد من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2021/22.

ويلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا على ملعب الاتحاد، في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول الذي سيواجه ولفرهامبتون في نفس الموعد.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، بغض النظر عن نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون.

وفي حال خسارة مانشستر سيتي أو تعادله مع أستون فيلا، مقابل فوز ليفربول على ولفرهامبتون، فإن لقب البريميليج سيؤول إلى الريدز.

سيناريوهات حسم لقب الدوري الإنجليزي:

فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا، يعني تتويج السيتي باللقب رسيما، بغض النظر عن نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون.

تعادل أو هزيمة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، مع فوز ليفربول، يتوج الريدز بطلا للمسابقة.

في حال هزيمة مانشستر سيتي، مع تعادل ليفربول أمام وولفرهامبتون، سيتم اللجوء إلى قاعدة فارق الأهداف لحسم اللقب، “يتفوق السيتي على ليفربول بـ 6 أهداف”.

السيناريو الأخير، وهو لعب مباراة فاصلة حال التساوي في عدد النقاط وفارق الأهداف، ويتطلب هذا السيناريو خسارة السيتي أمام أستون فيلا 6-0، مع تعادل ليفربول مع وولفرهامبتون 5-5

سيناريو مجنون يطارد ليفربول:

في موسم 2018 - 2019، توج مانشستر سيتي بطلا لمسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 98 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

فريق ليفربول هو أول فريق في تاريخ البريميرليج يصل للنقطة 97 ولا يتوج باللقب.

نفس السيناريو يطارد ليفربول هذا الموسم، حيث يتبقى جولة واحدة، ويتفوق مانشستر سيتي على الريدز بنقطة واحدة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي على أحداث المباراة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو، لابورت، ناثان آكي، زينشينكو.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جيسوس، فودين، جريليش.