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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الدوري الإنجليزي يشتعل .. موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

صدى البلد

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، جولة الحسم في مسابقة الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل، لمعرفة الفريق الفائز بلقب البريميرليج بين مانشستر سيتي وليفربول. 

ويلتقي فريق ليفربول مساء اليوم الأحد مع ولفرهامبتون، في ختام منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين، في الجولة الثامنة والثلاثين من البريميرليج، موسم 2021/22.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز ليفربول بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة برصيد 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز في مباراة اليوم، مع تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا سواء بالهزيمة أو التعادل، من أجل التتويج بلقب البطولة.

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سيناريوهات حسم لقب الدوري الإنجليزي:

  • فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا، يعني تتويج السيتي باللقب رسيما، بغض النظر عن نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون.
  • تعادل أو هزيمة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، مع فوز ليفربول، يتوج الريدز بطلا للمسابقة.
  • في حال هزيمة مانشستر سيتي، مع تعادل ليفربول أمام وولفرهامبتون، سيتم اللجوء إلى قاعدة فارق الأهداف لحسم اللقب، “يتفوق السيتي على ليفربول بـ 6 أهداف”.
  • السيناريو الأخير، وهو لعب مباراة فاصلة حال التساوي في عدد النقاط وفارق الأهداف، ويتطلب هذا السيناريو خسارة السيتي أمام أستون فيلا 6-0، مع تعادل ليفربول مع وولفرهامبتون 5-5

سيناريو مجنون يطارد ليفربول:

في موسم 2018 - 2019، توج مانشستر سيتي بطلا لمسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 98 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

فريق ليفربول هو أول فريق في تاريخ البريميرليج يصل للنقطة 97 ولا يتوج باللقب.

نفس السيناريو يطارد ليفربول هذا الموسم، حيث يتبقى جولة واحدة، ويتفوق مانشستر سيتي على الريدز بنقطة واحدة.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ومن المتوقع  ألا يخاطركلوب بالثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك في التشكيل الأساسي، بعد غيابهما عن المباراة الماضية للإصابة حيث يسعى ليفربول إلى الحفاظ على لاعبيه قبل مباراة السبت المقبل أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، هندرسون، تياجو.

خط الهجوم: ساديو ماني، جوتا، لويس دياز.

 

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