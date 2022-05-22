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رئيس التحرير
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رياضة

نهائي دوري أبطال إفريقيا .. موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة الي نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي التي ستجمع بينهم علي مركب محمد الخامس بالمغرب.

وحسم الأهلي تأهله رسميا إلى الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله (2-2) أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، السبت، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، ليصعد المارد الأحمر للمباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (6-2).

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة النهائية، يوم 30 مايو الجاري، مع الوداد المغربي الذي تغلب على بيترو أتلتيكو الأنجولي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-2).

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وكان الأهلي قد فاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما باستاد الأهلي we السلام السبت الماضي.

بينما تعادل أمام مع  وفاق سطيف بنتيجة 2-2 في مباراة الإياب ، وتمكن أبناء القلعة الحمراء من الوصول للمباراة النهائية بنتيجة 6-2 بمجموع المباراتين.

وكان الوداد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي والوداد المغربي في صراع متكرر علي اللقب

وتعد هذه المرة الثانية التي يلتقي بها الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة عام 2017 والتي توجه بها الفريق المغربي.

ودائماً ما تشهد مباريات الأهلي والوداد المغربي الأثارة والمتعة، لما يملكان الفريقين لاعبين مهاريين تؤهلهم على حصد اللقب الإفريقي، حيث تقابلا الفريقين في 10 مباريات قبل نهائي المقبل.

ويتفوق الفريق الأحمر في عدد الموجهات بينهما حيث نجح في الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات، ونستعرض في تلك السطور تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد وملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكان الاتحاد الأفريقي «كاف» قد أعلن عن إقامة المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

قرر الاتحاد الأفريقي وفقا لبيانه، إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ30 من مايو الجاري، الساعة التاسعة مساءً، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويعلق الجزائرى حفيظ الدراجي علي مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي فى نهائي أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والوداد المغربي

وقررت لجنة حكام "الكاف" الاعتماد على خدمات الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لقيادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم قيادته مباراة إياب نصف النهائي بالدار البيضاء بين الوداد الرياضي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وجاء الطاقم التحكيمي لنهائي أفريقيا على النحو التالي:

- فيكتور جوميز حكم ساحة جنوب أفريقيا.
- زاخيل توسي جارفيل ساكيلا مساعد أول من جنوب أفريقيا.
- سورو فاتسو مساعد ثاني من ليسوتو.
- الأنجولي هيلدر مارتينيز حكم رابع.
- الأثيوبي باملاك تيسيما حكم VAR.
- السوداني محمد عبدالله مساعد حكم VAR.
- التونسي هيثم قيراط مساعد ثاني حكم VAR.

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