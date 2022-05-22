التحكيم مش شماعة.. عصام عبد الفتاح يرد على إنبي: هدف الأهلي صحيح

رد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على تصريحات مسؤولي نادي إنبي الهجومية ضد التحكيم بعد الخسارة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.



قال عبد الفتاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في ناس قالوا إن الخطوط غلط، يعني كمان دخلوا في ذمم وضماير الناس، الكرة أقرب لخط مرمى نادي إنبي ولذلك اتعمل الخط من نهاية الكرة وبالتالي الكرة كانت سابقة حسام حسن، إنبي مخسرش بفعل فاعل، مش لازم نحط شماعة التحكيم عشان نداري على عيوبنا، وبعترف إن عندنا أخطاء وبنحاول نصلحها، الهدف صحيح بنسبة 100%"



أضاف: "المسؤول الأول عن تقنية الفيديو في العالم، أكد لي أن تقنية الفيديو لا تدخل في صحة تنفيذ الركلات الحرة، ولكنه أكد أن مازال للحكم حق في الاستعانة بتقنية الفيديو لاتخاذ القرار الصحيح في النهاية لضمان العدالة"



وختم حديثه قائلا: "البعض اتريق على تصريحات الاحتواء الخاصة بمحمد عادل الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وهي من أفضل المباريات تحكيميا على مر العصور، ولكن هناك محاضرة تحكيمية تُسمى الاحتواء ندرسها وهذا ردي على الساخرين مني أو من حديث محمد عادل"

https://fb.watch/d9f1p7RJZb/