سرعة جنونية أم تعاطي ؟.. القصة الكاملة للقبض على مصطفى هريدي واخضاعه لتحليل مخدرات

السرعة الجنونية.. سبب رئيسي في الكثير من الحوادث التي ينجم عنها إصابات خطيرة، وتودي بحياة الكثيرون.

بسبب تلك السرعة الجنونية، لم يستطع الفنان مصطفى هريدي ـ صديق الفنان تامر حسني في فيلم عمر وسلمى ـ السيطرة على سيارته ليصطدم بسيارة بها 4 شباب عقب خروجهم من السينما، وقبل أحد المطبات الصناعية بمدينة الشيخ زايد.

القبض على مصطفى هريدي

القت قوات أمن الجيزة، بقسم شرطة الشيخ زايد، القبض على الفنان مصطفى هريدي، عقب خضوعه لجراحة عاجلة، بسبب قيادته سيارة بسرعة جنونية، في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الشيخ زايد، ما أدى إلى إصطدام سيارته بأخرى من الخلف، يستقلها 4 شباب كانوا في نزهة، ليسفر الحادث عن تهشم مؤخرة سيارة الشباب بشكل كامل، وإصابة الشباب بإصابات بعضها خطير، فضلا عن إصابة مصطفى هريدي بإصابات استلزمت إجراء جراحة عاجلة.

وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث الفنان مصطفى هريدى، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

النيابة تستمع لأقوال هريدي والضحايا

استمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، لأقوال المصابين فى حادث التصادم، المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، الذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو فوجئو باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وتابع المصابين، من داخل إحدى المستشفيات؛ نظرًا لحالتهم الصحية، أنهم كانو يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير، ما أسفر عن تهشم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

أحد المصابين

فيما قال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق معه، أنه أثناء قيادة سيارته بمنطقة زايد 2000، فوجئ بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها، إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها، وإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة للفنان مصطفى هريدي، وحجزه لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطى المواد المخدرة.

إصابات متنوعة للضحايا وجراحة لهريدي

كشف التقرير الطبي للمصابين، عن إصابة كلًا من «عبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر فى الفقرة الثالثة والرابعة "القطنية"، وبلال ماهر كسر فى الحوض، وباسم أحمد بكسر فى الذراع وخدوش».

فيما أصيب الفنان مصطفى هريدى بعدة إصابات متفرقة فى الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة.